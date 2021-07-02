Российский военный эксперт Жилин: за миллион граждан РФ в Донбассе «мы растерзаем кого угодно»

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2 июля 2021, 12:08 Источник: «Украина.ру»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

После того, как количество обладателей паспортов РФ среди жителей Донбасса дойдет до миллиона человек, ситуация для Москвы «несколько изменится». Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил Александр Жилин, российский военный эксперт.

Аналитик полагает, что достижение названного числового показателя вынудит Россию применить «всю мощь» своей армии для зашиты сограждан, проживающих в непризнанных ДНР и ЛНР, от украинских Вооруженных сил. По словам Жилина, за миллион россиян в Донбассе «мы растерзаем кого угодно». Об этом нужно предупредить не официальный Киев, а власти всех мировых государств, добавил специалист.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко написал в Facebook, что «лица Зеленского и его бандитов скривились» от слов президента РФ Владимира Путина об Украине на прямой линии.

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