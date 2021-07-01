Экс-депутат Рады Журавко: «лица Зеленского и его бандитов скривились» от слов Путина об Украине на прямой линии

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1 июля 2021, 13:48

Президент Украины Владимир Зеленский, Ray Tang / globallookpress.com

«Лица Зеленского и его бандитов скривились» от слов президента России Владимира Путина об Украине на прямой линии. Об этом говорится в посте, размещенном в Facebook Алексеем Журавко, бывшим депутатом Верховной Рады.

Путин, отвечая на вопросы в ходе состоявшейся накануне прямой линии, заявил, что Зеленский отдал свою страну «под полное внешнее управление». Глава РФ указал на то, что «ключевые вопросы жизнедеятельности Украины» решаются не в Киеве, а в Соединенных Штатах, Германии и Франции.

Алексей Журавко отметил, что «лица Зеленского и его бандитов (имеется в виду окружение президента – АН) скривились» от слов Владимира Путина. Как написал экс-парламентарий, российский лидер «размазал» украинского коллегу, дав политику понять, что тот является «всего лишь куклой, которую дергают за ниточки заокеанские “партнеры”».

Журавко добавил, что у Владимира Зеленского практически не осталось шансов на проведение переговоров с Владимиром Путиным.

«Не знаю, что надо сделать Зеленскому, чтобы Путин с ним встретился», - высказал свою точку зрения бывший представитель Рады.

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