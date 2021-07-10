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Издание Avia.pro: вооружения одной российской атомной подлодки хватит для уничтожения половины сил НАТО в Европе

, 11:31 Источник: Аvia.pro

Издание Avia.pro: вооружения одной российской атомной подлодки хватит для уничтожения половины сил НАТО в Европе
Российская подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Вооружения одной российской атомной подлодки хватит для уничтожения половины сил Североатлантического альянса в Европе. На это указывается в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Интернет-издание Avia.pro информирует, что Москва решила отправить в Балтийское море три атомных субмарины. О задачах, которые перед ними ставятся командованием, сведений нет.

Сайт пишет, что боевых возможностей одного подобного корабля хватит для уничтожения половины сил НАТО, дислоцированных на европейской территории. В процитированной публикации отмечается, что западному блоку, осуществляющему провокационные шаги в отношении РФ, «следует задуматься над своим поведением».

Как сообщалось ранее сегодня, болгарский генерал Валентин Цанков заявил, что в Черном море Россия и НАТО готовятся к возможной войне.

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