Болгарский генерал Валентин Цанков: в Черном море Россия и НАТО готовятся к возможной войне

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10 июля 2021, 11:12

Корабли Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

В Черном море Российская Федерация и Североатлантический альянс готовятся к возможному военному конфликту. На это в разговоре с представителями СМИ указал Валентин Цанков, болгарский бригадный генерал.

Цанков, ставший собеседником издания Dir.bg, констатировал, что Черноморский регион уже продолжительное время является «местом почти прямого контакта» между силами НАТО и флотом России. «Там, где одна сторона проводит свои учения, другая следит за ее действиями и обучает свои силы оказывать противодействие сопернику»,- отметил генерал.

Валентин Цанков заявил, что «такие условия довольно близки к реальным боевым действиям». В Черном море Москва и западный блок готовятся к возможной войне, процитировало генерала Dir.bg.

Как сообщалось ранее в субботу, американское издание The Hill написало, что американские власти не готовы к полномасштабному вооруженному конфликту с РФ.

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