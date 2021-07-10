Американское издание The Hill: власти США не готовы к полномасштабной войне с Россией

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10 июля 2021, 09:50 Источник: «ПолитРоссия»

Американские военные, Lance Cpl. Scott Aubuchon / globallookpress.com

Власти Соединенных Штатов не готовы к полномасштабному военному конфликту с Российской Федерацией. На это указывается в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Издание The Hill высказало беспокойство по поводу того, что руководство США не готово к полномасштабной войне с РФ. В публикации издания, пересказанной журналистами сайта «ПолитРоссия», констатируется, что у Штатов есть несколько слабых мест, которыми Москва должна воспользоваться в случае вооруженного противостояния.

В частности, в The Hill отметили, что Вашингтон делает большую ставку на современные технологии в проводимых им боевых операциях. Американская армия сильно зависит от своих коммуникационных систем. Поэтому Россия, если разгорится конфликт, первым делом ударит по космическим спутникам США, которые в настоящее время фактически беззащитны перед ее атаками.

Ранее в субботу портал Avia.pro написал, что британские самолеты F-35 с корабля HMS Queen Elizabeth не рискнули войти в воздушное пространство Сирии после инцидента c эсминцем Defender в Черном море.

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