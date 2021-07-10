Avia.pro: британские F-35 c HMS Queen Elizabeth не рискнули войти в пространство Сирии после инцидента c Defender в Черном море

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10 июля 2021, 09:24 Источник: Аvia.pro

Британский авианосец HMS Queen Elizabeth, US Navy / globallookpress.com

Британские истребители F-35, базирующиеся на авианосце HMS Queen Elizabeth, не рискнули войти в сирийское воздушное пространство после инцидента с эсминцем Defender в Черном море. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет портал Avia.pro, ни один F-35 с корабля HMS Queen Elizabeth не вошел в пространство Сирии, несмотря на то, что ранее Лондон заявлял о планах использовать данные самолеты для ударов по боевикам, действующим в арабской республике. Сайт отмечает, что командование Великобритании после инцидента со своим эсминцем Defender в Черном море, решило не рисковать. Авторы ресурса указывают на то, что F-35 могли подвергнуться атаке со стороны развернутых на сирийской территории российских комплексов ПВО, так как официальный Дамаск не давал разрешения на присутствие истребителей в стране.

В среду, 23 июня, границу Крыма нарушило британское судно Defender, что вынудило силы РФ открыть предупредительный огонь по курсу его движения. С этой целью были задействованы пограничный сторожевой корабль и самолет Су-24М.

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