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Задержанные американские переводчики назвали цель нападения на президента Гаити

, 08:59 Источник: РИА Новости

Задержанные американские переводчики назвали цель нападения на президента Гаити
Жовенель Моиз, фото из соцсети

Американцы гаитянского происхождения – Джеймс Солаж и Жозеф Венсан, задержанные в Гаити по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза, на допросе заявили, что перед наемниками не ставилась цель убить главу государства.

Гаитянская газета Nouvelliste со ссылкой на участвующего в следствии судью Клемана Ноэля написала, что среди задержанных подозреваемых в нападении на президента Гаити два американца.

Джеймс Солаж и Жозеф Венсан на допросе рассказали, что были переводчиками. По словам Солажа, он "нашел эту работу в интернете", прибыл в Гаити месяц назад, а наемники три месяца назад.

Целью наемников было арестовать президента Жовенеля Моиза по ордеру следственного судьи, а не физическое уничтожение. Какой именно ордер имели в виду задержанные, не поясняется, - передает РИА Новости.

Подозреваемых в убийстве гаитянского президента Жовенеля Моиза, 11 отставных колумбийских военных, в четверг, 8 июля, задержали на территории посольства Тайваня в Гаити.

На резиденцию президента Жовенеля Моиза напали в ночь на среду. 

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