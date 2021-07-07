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Президента Гаити Жовенеля Моиза убили в его резиденции

, 15:16

Президента Гаити Жовенеля Моиза убили в его резиденции
Жовенель Моиз, фото из соцсети

В Гаити убит президент. Группа неизвестных людей в ночь на среду напала на резиденцию президента Жовенеля Моиза. И. о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф сообщил, что Жовенель Моиз скончался от полученного ранения, его супруга ранена.

Первая леди страны Мартин Моиз госпитализирована. Убитому президенту  было 53 года.

Местные СМИ пишут, что несколько человек из группы пробравшихся на частую  президентскую территорию, говорили на испанском.

После гибели президента Гаити руководство государством взял на себя Клод Жозеф. По данным AFP, премьер осудил убийство президента и назвал преступление «актом ненависти, бесчеловечности и варварства». Жозеф призвал население к спокойствию,

Полиция Гаити держит ситуацию под контролем. Личности нападавших пока не установлены.

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