Президента Гаити Жовенеля Моиза убили в его резиденции

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7 июля 2021, 15:16

Жовенель Моиз, фото из соцсети

В Гаити убит президент. Группа неизвестных людей в ночь на среду напала на резиденцию президента Жовенеля Моиза. И. о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф сообщил, что Жовенель Моиз скончался от полученного ранения, его супруга ранена.

Первая леди страны Мартин Моиз госпитализирована. Убитому президенту было 53 года.

Местные СМИ пишут, что несколько человек из группы пробравшихся на частую президентскую территорию, говорили на испанском.

После гибели президента Гаити руководство государством взял на себя Клод Жозеф. По данным AFP, премьер осудил убийство президента и назвал преступление «актом ненависти, бесчеловечности и варварства». Жозеф призвал население к спокойствию,

Полиция Гаити держит ситуацию под контролем. Личности нападавших пока не установлены.

Haïti : Le président Jovenel Moïse a été blessé mortellement lors d'une attaque d'individus non identifiés armés à son domicile, sa femme est également blessée sérieusement.https://t.co/iPIw55eZRW?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link pic.twitter.com/Sd5L5qVQCU — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) July 7, 2021

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