Подозреваемых в убийстве президента Гаити колумбийских отставных военных задержали в посольстве Тайваня в Порт-о-Пренс

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9 июля 2021, 07:47 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Подозреваемых в убийстве гаитянского президента Жовенеля Моиза, 11 отставных колумбийских военных, в четверг, 8 июля, задержали на территории посольства Тайваня в Гаити.

Министр обороны Колумбии до их ареста рассказал, что в убийстве Моиза подозревают его бывших подчинённых.

По данным гаитянских правоохранительных органов, установлены личности 28 предполагаемых преступников, 26 из них являются гражданами Колумбии.

8 июля утром гаитянские силовики уведомили колумбийских дипломатов, что хотят пройти на территорию дипмиссии для поиска подозреваемых. Посольство безотлагательно дало свое согласие и позволило полицейским провести операцию по поиску подозреваемых в убийстве лидера дружественной страны.

Всего задержаны 17 подозреваемых. Семь человек ликвидировали. По последним данным, среди задержанных подозреваемых - два американца гаитянского происхождения.

Нападение на резиденцию президента Гаити произошло в ночь на среду. Жовенель Моиз получил смертельное ранение. Первая леди Гаити Мартин Моиз ранена, находится в критическом состоянии.

Порт-о-Пренс - столица Гаити.

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