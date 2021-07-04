Reuters: число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах увеличилось до 29

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4 июля 2021, 13:46 Источник: Reuters

флаг Филиппин, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на военных сообщили, что число погибших в результате крушения самолёта C-130 на Филиппинах при приземлении на острове Холо в провинции Сулу в воскресенье, 4 июля, увеличилось до 29 человек.

Собеседник отметил, что 50 человек получили травмы различной степени тяжести, еще 17 человек числятся пропавшими без вести.

Напомним, что на борту военного самолета находились 92 человека, включая трех пилотов и пять других членов экипажа. Воздушное судно не попало на взлетно-посадочную полосу и впоследствии загорелось.

СМИ опубликовали видео, на кадрах которого можно услышать звуки сирены и увидеть дымящиеся обломки лайнера.

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