Опубликовано видео с места крушения военного самолета на Филиппинах
4 июля 2021, 11:06
СМИ опубликовали видео с места крушения военного самолета C-130 на Филиппинах в ходе попытки посадить самолет на острове Холо в воскресенье, 4 июля. Отмечается, что лайнер не попал на взлетно-посадочную полосу и впоследствии загорелся.
На размещенных в Сети кадрах можно услышать звуки сирены, увидеть толпу людей недалеко от места происшествия и дымящиеся обломки воздушного судна, где-то видны языки пламени.
Ранее сообщалось, что на борту военного самолета находились 85 человек, по другим данным 92, включая трех пилотов и пять других членов экипажа. В результате авиакатастрофы пострадали не менее 40 человек, не менее 17 человек погибли.
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