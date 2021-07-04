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Опубликовано видео с места крушения военного самолета на Филиппинах

, 11:06

Опубликовано видео с места крушения военного самолета на Филиппинах
Филиппины, фото: pixabay.com

СМИ опубликовали видео с места крушения военного самолета C-130 на Филиппинах в ходе попытки посадить самолет на острове Холо в воскресенье, 4 июля. Отмечается, что лайнер не попал на взлетно-посадочную полосу и впоследствии загорелся.

На размещенных в Сети кадрах можно услышать звуки сирены, увидеть толпу людей недалеко от места происшествия и дымящиеся обломки воздушного судна, где-то видны языки пламени.

Ранее сообщалось, что на борту военного самолета находились 85 человек, по другим данным 92, включая трех пилотов и пять других членов экипажа. В результате авиакатастрофы пострадали не менее 40 человек, не менее 17 человек погибли.

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