На Филиппинах после крушения загорелся военный самолет с 85 людьми на борту

СМИ со ссылкой на генерала вооруженных сил страны Сирилито Собехана сообщили, что в воскресенье, 4 июля, на Филиппинах в Потикуле (провинция Сулу) в ходе посадки на острове Холо разбился военный самолет C-130. На борту находились 85 человек.

Собехан отметил, что самолет не попал на взлетно-посадочную полосу и после крушения загорелся. По его словам, на месте работают сотрудники спецслужб. По данным СМИ, удалось спасти не менее 40 человек, не менее 17 человек погибли.

При этом министр обороны страны Делфин Лорензана рассказал о 92 людях на борту, включая трех пилотов и пять других членов экипажа.

Ранее сообщалось, что в Казахстане прямо в поле упал самолет Ан-2.

LOOK: The C-130 crash site in Patikul, Sulu on Sunday (July 4, 2021). The aircraft was on a troop transport mission, according to AFP chief Gen. Cirilito Sobejana. | via Priam Nepomuceno (????: courtesy of Bridge Bridge, PTV) pic.twitter.com/aVlGfs43f7