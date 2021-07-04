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На Филиппинах после крушения загорелся военный самолет с 85 людьми на борту

, 09:45 Источник: PNA

На Филиппинах после крушения загорелся военный самолет с 85 людьми на борту
Филиппины, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на генерала вооруженных сил страны Сирилито Собехана сообщили, что в воскресенье, 4 июля, на Филиппинах в Потикуле (провинция Сулу) в ходе посадки на острове Холо разбился военный самолет C-130. На борту находились 85 человек.

Собехан отметил, что самолет не попал на взлетно-посадочную полосу и после крушения загорелся. По его словам, на месте работают сотрудники спецслужб. По данным СМИ, удалось спасти не менее 40 человек, не менее 17 человек погибли.

При этом министр обороны страны Делфин Лорензана рассказал о 92 людях на борту, включая трех пилотов и пять других членов экипажа.

Ранее сообщалось, что в Казахстане прямо в поле упал самолет Ан-2.

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