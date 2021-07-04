В Казахстане упал самолет Ан-2

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4 июля 2021, 08:25 Источник: РИА Новости

самолет, фото: pixabay.com

В воскресенье, 4 июля, около 7.00 (04.00 мск) в Казахстане прямо в поле упал самолет Ан-2. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Самолет Ан-2 упал в 12 километрах от села Караултобе в Кызылординской области при обработке рисовых полей. Отмечается, что лайнер потерпел крушение при вынужденной посадке из-за технических неисправностей. В ведомстве добавили, что на борту находились два пилота 1954 и 1967 годов рождения, они госпитализированы. По предварительным данным, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Известно, что самолет принадлежит ТОО «Илиса».

Ранее сообщалось, что 24 июня в Ленинградской области упал вертолёт Ми-8 Росгвардии, погибли три человека.

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