Минобороны Филиппин рассекретило число жертв при крушении военного вертолета

Аргументы Недели → В мире 13+

4 июля 2021, 11:48 Турана Гулиева

Фото: vpk.name

Генерал Министерства обороны Филипин раскрыл число погибших военнослужащих. По словам Минобороны, на месте крушения обнаружили тела 17 человек, еще 40 доставили в больницы. Всего на борту S-70i Black Hawk находились 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа.

Представитель Минобороны Филиппин генерал Корлето Винлуан рассказал, что на месте проишествия найдено тела 17 человек, однако спасатели не искулючают того факта, что число погибших вырастет.

По сообщению Reuters, Минобороны исключают вариант крушения вертолета из-за исламских группировок, но подчеркивают, что сейчас они нацелены на спасение людей, а не расследование.

Напоминаем, на прошлой недели в Филиппинах при проведении ночных тренировочных полетов потерпел крушение военный вертолет S-70i Black Hawk. На его борту находились 92 человека, 84 из которых были военнослужащие.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости