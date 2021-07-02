Пользователи иностранных изданий оценили слова Путина о «провокации» с британским эсминцем у берегов Крыма

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2 июля 2021, 08:42 Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Иностранные пользователи прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина об инциденте с приближением британского эсминца Defender к берегам Крыма в среду, 23 июня.

В ходе «Прямой линии» Путин высказал: «Даже если бы мы потопили этот корабль, трудно было бы представить, что мир встал бы на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны». Президент подчеркнул, что инцидент с британским эсминцем «совершенно очевидная» провокация.

Пользователи японского портала «Yahoo News Japan» считают, что слова российского лидера в отношении британского эсминца направлены и против Японии, поскольку Токио имеет отношение «к активности Китая в Юго-Восточной Азии и Южно-Китайском море».

Другой читатель предположил, что теперь в Тихом и Индийском океане новому альянсу QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности с участием США, Индии, Японии и Австралии) предстоит противостоять уже не одному Китаю, но еще и России. По его словам, дело становится «опасным».

При этом комментаторы британской газеты «The Times» заявили, что Британии следует «избегать таких поступков» и «оставить Россию в покое».

Кроме того, один из пользователей согласился, что ситуация с британским эсминцем была «очевидной провокацией».

«Мы действительно решили устроить провокацию, чтобы посмотреть, чем ответит Россия. Это явствует из пачки документов с автобусной остановки»,- уточнил он.

Другой читатель призвал «не будить русского медведя». Он добавил, что это «показуха, ложная добродетель и очередная попытка отвлечь людей от домашних проблем».

Еще один комментатор разъяснил, что Крым теперь принадлежит России, а Украине Британия «ничего не должна».

Ранее читатели французской газеты прокомментировали инцидент с приближением эсминца Defender к берегам Крыма.

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