Путин: Даже если бы мы потопили этот корабль, трудно было бы представить, что мир встал бы на грань третьей мировой войны

Аргументы Недели → Армия 13+

30 июня 2021, 15:24

Фото: соцсети

Президент России Владимир Путин считает, что, если бы российские военные потопили британский эсминец УРО «Дефендер», это всё равно не привело бы к Третьей мировой войне, поскольку в ядерном конфликте победителей не будет. Об этом пишет «Интерфакс».

Во время общения по «прямой линии» с гражданами России Владимир Путин заявил: «Даже если бы мы потопили этот корабль, трудно было бы представить, что мир встал бы на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны».

Президент пояснил свою позицию по данному вопросу: «Не думаю, что и мы бы порадовались такому развитию событий, о котором вы говорите (опасность Третьей мировой – «АН»), но мы хотя бы знаем, за что мы боремся. Мы на своей территории боремся за себя, за своё будущее. Это же не мы пришли к ним за тысячи километров, прилетели или пришли по воде, это они подошли к нашим границам и нарушили наше территориальное море, а это существенный элемент во всей этой конструкции».

И все же, в случае потопления «Дефендера» или американского эсминца «Росс», который так же нарушил российскую морскую границу в Чёрном море, недружественные действия США, ЕС и Британии, наверняка приобрели бы новое звучание. Получается так, Третьей мировой войны из-за потопления натовских кораблей-нарушителей возможно и не было бы. Но в этом случае «очередной мировой вони было бы не избежать».

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