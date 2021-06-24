Французы об инциденте с приближением британского эсминца Defender к Крыму: «В следующий раз топите судно без предупреждения»

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24 июня 2021, 12:45 Источник: Le Figaro

море, фото: pixabay.com

Читатели французской газеты прокомментировали инцидент с приближением эсминца Defender к берегам Крыма в среду, 23 июня. Судно на три километра вошли в территориальные воды РФ.

«В силу того, что Британия все отрицает … в следующий раз топите судно без предупреждения», - написал один из пользователей.

Другой отметил, что эсминец пересек границу России, а не Украины, как утверждают в Лондоне.

Кроме того, некоторые нашли связь между британским судном и прошедшей накануне встречей президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом в Женеве. Читатели считают, что этот инцидент продемонстрировал «недовольство английских вассалов» недавним саммитом.

«… хочется верить, что предупредительных выстрелов было достаточно, так как красные линии теперь будут проверяться систематически», - добавил еще один пользователь.

Также комментаторы предполагают, что между Москвой и Лондоном «назревает новый конфликт», поскольку Великобритания враждебно настроена против России с XIX века.

«В результате этого инцидента они стыдливо опустили глаза и быстро покинули чужую территорию … Путин вновь победил!» - заявил еще один читатель.

Ранее журналист Би-би-си Джонатан Бил, находящийся на борту британского эсминца Defender, рассказал подробности инцидента с приближением корабля к Крыму.

Также Би-би-си показала видео с борта приблизившегося к берегам Крыма эсминца.

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