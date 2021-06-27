Климкин предупредил о проблемах для ЕС после общения с Путиным

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27 июня 2021, 07:48 Источник: РИА Новости

Павел Климкин, фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал предложение канцлера Германии Ангелы Меркель пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран Евросоюза. Ее инициативу поддержал французский лидер Эммануэль Макрон.

«Пусть себе Меркель сколько угодно встречается с Путиным, и Макрон. Но непосредственно в документах ЕС написано, что не может быть встречи ЕС на высшем уровне с Россией», - высказал он.

При этом Климкин отметил, что инициатива Меркель ведет к возвращению отношений с Россией к «нормальности». Дипломат добавил, что считает переговоры Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом в Женеве «оправданными», поскольку там обсуждались «критические вопросы». Кроме того, он не исключает встречу канцлера Германии или президента Франции с российским лидером, если она пройдет «не под эгидой ЕС».

«… когда ЕС официально начинает общаться с Путиным, это означает возвращение к нормальным отношениям между ЕС и Россией. И это означает, что принципы и ценности Евросоюза куда-то очень далеко засунули. И это, на самом деле, проблема для самого Евросоюза, поскольку Евросоюз начинает это бесконечное петляние», - пояснил Климкин.

По его словам, такое поведение очень мешает ЕС. Дипломат уверен, что в какой-то момент ЕС «допетляется».

Ранее Меркель призвала Евросоюз искать контакты с Россией и Владимиром Путиным.

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