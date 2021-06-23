FT: Меркель предложила пригласить Путина на встречу лидеров стран ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила пригласить президента России Владимира Путина на встречу с лидерами стран Евросоюза. Есть данные о том, что эту инициативу поддержал глава Франции Эммануэль Макрон.
Британское издание Financial Times, ссылаясь на дипломатические источники, сообщило, что информацию о предложении Ангелы Меркель озвучили в среду, 23 июня, послы Германии и Франции в рамках заседания комитета постоянных представителей ЕС.
По данным газеты, в Берлине считают, что прошедший 16 июня в Женеве саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может стать основой для нормализации отношений Запада и Москвы.
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