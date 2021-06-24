Канцлер ФРГ Меркель призвала Евросоюз искать контакты с Россией и Путиным

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24 июня 2021, 12:36

Ангела Меркель, фото: Andreas Gora/Global Look Press

Решение спорных вопросов требует от Европейского союза создания форматов диалога с Российской Федерацией. Такое заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Она подчеркнула, что Евросоюзу следует соответствующим образом ответить на активность РФ. Меркель связала это с тем, что политическое и экономическое объединение стран Европы находится близ России в географическом плане. Кроме того, как она отметила, ЕС несет ответственность за государства “Восточного партнерства”. Речь идет в том числе об Украине и Белоруссии.

По словам Меркель, в этой связи Евросоюзу нужно “искать прямой контакт с Россией” и главой российского государства Владимиром Путиным. Канцлер добавила, что положительно отнеслась к прошедшей в Женеве встрече лидеров России и США, указав на то, что этого недостаточно, пишет РИА Новости.

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