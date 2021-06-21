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Пресс-секретарь Белого дома заявила, что США не будут предупреждать Россию о кибератаках

, 22:28 Источник: РИА Новости

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что США не будут предупреждать Россию о кибератаках
Джен Псаки, фото:Alex Edelman - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут предупреждать Россию о хакерских ударах. Известно, что Вашингтон обвиняет Москву в кибератаках на американские объекты.

Псаки отметила, что в ходе саммита в Женеве президент Джо Байден упомянул в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным хакерские атаки, в которых обвиняют Москву. По ее словам, если нападения в киберсфере продолжатся, то ответные действия последуют без предупреждения.

«Президент ясно дал понять: это сферы, за которыми мы наблюдаем, и оставляем за собой возможность действий, влекущих последствия», - пояснила она.

Представитель Белого дома подчеркнула, что Байден не предоставил список российских объектов, которые атакует США, поскольку Вашингтон «не предвосхищает удары».

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