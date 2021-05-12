Замглавы МИД Сыромолотов назвал источники наибольшего количества кибератак на Россию

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12 мая 2021, 08:59 Источник: РИА Новости

здание МИД РФ, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов перечислил страны, с адресов которых происходило наибольшее количество кабератак на Россию. Отмечается, что США неоднократно обвиняли Москву в нападении на свои системы.

«Что касается вопроса о вредоносной активности, фиксируемой с территории США, то, по данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось из адресного пространства США, Германии и Нидерландов», - пояснил он.

Сыромолотов отметил, что нападения совершались на объекты, связанные с разработками вакцин, государственного управления, финансового сектора, военно-промышленного комплекса, науки, образования, здравоохранения и транспорта.

Напомним, что накануне США заподозрили «российский след» в кибератаках на топливную компанию Colonial Pipeline. При этом в Белом доме считают, что нападение совершила не какое-то конкретное государство, а уголовные элементы в лице группы хакеров.

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