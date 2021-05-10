ФБР и Белый дом сообщили, кто стоит за атакой на топливную компанию США

Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило, что за атакой на крупнейшую трубопроводную компанию в США Colonial Pipeline стоит преступная группировка, предположительно, базирующаяся в Восточной Европе.
Организация, известная как DarkSide, является довольно новой хакерской группой, она базируется, возможно, в России. Расследование продолжается, передает Wall Street Journal.
При этом по мнению Белого дома, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какое-то конкретное государство, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide. Об этом сообщила заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер.
Министерство транспорта США объявило режим региональной чрезвычайной ситуации в связи с кибератакой в отношении трубопроводной компании Colonial Pipeline. Данные меры приняты для предотвращения сбоя в поставках нефтепродуктов в некоторые штаты.
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