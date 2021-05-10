ФБР и Белый дом сообщили, кто стоит за атакой на топливную компанию США

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10 мая 2021, 20:50 Источник: ТАСС

кибератака, фото: pixabay.com

Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило, что за атакой на крупнейшую трубопроводную компанию в США Colonial Pipeline стоит преступная группировка, предположительно, базирующаяся в Восточной Европе.

Организация, известная как DarkSide, является довольно новой хакерской группой, она базируется, возможно, в России. Расследование продолжается, передает Wall Street Journal.

При этом по мнению Белого дома, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какое-то конкретное государство, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide. Об этом сообщила заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер.

Министерство транспорта США объявило режим региональной чрезвычайной ситуации в связи с кибератакой в отношении трубопроводной компании Colonial Pipeline. Данные меры приняты для предотвращения сбоя в поставках нефтепродуктов в некоторые штаты.

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