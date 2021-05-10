Минтранс США ввел режим ЧС после кибератаки на систему топливной компании

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10 мая 2021, 10:22 Источник: ТАСС

мужчина, фото: pixabay.com

Министерство транспорта США объявило режим региональной чрезвычайной ситуации в связи с кибератакой в отношении трубопроводной компании Colonial Pipeline. Данные меры приняты для предотвращения сбоя в поставках нефтепродуктов в некоторые штаты.

«Данная чрезвычайная ситуация вызвана непредвиденным отключением системы Colonial Pipeline в связи с проблемами в сети, что отразилось на поставках бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки в затронутых штатах», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Речь идет об аварийной ситуации в штатах Алабама, Арканзас, Вирджиния, Делавэр, Джорджия, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Миссисипи, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Северная Каролина, Теннеси, Техас, Флорида, Южная Каролина и столичный округ Колумбия. Необходимо немедленно обеспечить поставку нефтепродуктов, отметили в Минтрансе.

При этом в ведомстве добавили, что кибератака на системы компании Colonial Pipeline была осуществлена с помощью вируса-вымогателя, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит сумму, которую требуют злоумышленники. Отмечается, что хакеры получили до 100 Гб данных. Сейчас ведутся восстановительные работы.

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