В США заподозрили «российский след» в кибератаках на топливную компанию

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10 мая 2021, 13:42

флаг США, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источники, которые работали в сфере кибербезопасности, сообщили, что хакеры, устроившие атаку на системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline могли быть из России.

Собеседник отметил, что кибератаку, скорее всего, провела группировка DarkSide, которая якобы находится в России. «Кроме того, злоумышленники обычно не осуществляют атаки в русскоговорящих странах», - цитирует слова источника CNN.

Bloomberg пояснил, что организованная летом 2020 года группировка может быть связана как с РФ, так и со странами Восточной Европы. При этом телекомпания NBC уточняет, что атака была произведена в рамках «преступной схемы» и не была инициирована властями.

Американские власти после введения режима ЧС в некоторых штатах создали межведомственную группу специалистов, которая занимается предотвращением перебоев в поставках нефтепродуктов. Отмечается, что атака на системы Colonial Pipeline может привести к проблемам в поставках топлива в США, а также росту цен на бензин до наивысших за семь лет показателей.

Ранее сообщалось, что Минтранс США объявил режим региональной чрезвычайной ситуации в связи непредвиденным отключением системы Colonial Pipeline из-за с проблемами в сети. Необходимо немедленно обеспечить поставку нефтепродуктов.

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