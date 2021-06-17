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Путин назвал Псаки «образованной и красивой» женщиной, которая «все время что-то путает»

, 19:08 Источник: РИА Новости

Путин назвал Псаки «образованной и красивой» женщиной, которая «все время что-то путает»
Джен Псаки, фото:Sarah Silbiger - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Президент России Владимир Путин оценил работу пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. По его словам, у американского лидера работает «молодая, красивая и образованная женщина», которая «все время что-то путает».

Путин отметил, что «неловкие ситуации» Джен Псаки происходят не из-за того, что у нее проблемы с памятью или плохое образование. Глава государства пояснил, что «когда люди считают, что какие-то вещи второстепенны», то они «не очень фокусируют на этом своё внимание». Президент добавил, что у американцев нет ничего важнее, «кроме них самих».

«Ну такой стиль», - заключил российский лидер.

Ранее Путин рассказал, что образ Байдена, который создают западные и российские СМИ, кардинально отличается от действительности.

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