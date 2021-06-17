Путин: образ Байдена, нарисованный в СМИ, не имеет ничего общего с действительностью

Аргументы Недели → Политика 13+

17 июня 2021, 16:31 Источник: ТАСС

Владимир Путин и Джо Байден, фото: Guo Chen/XinHua/ globallookpress.com

Президент России Владимир Путин рассказал, что образ американского лидера Джо Байдена, который создают западные и российские СМИ, кардинально отличается от действительности.

«Тот образ президента Байдена, который рисуют и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью», - пояснил он.

Путин отметил, что американский президент является профессионалом, и с ним нужно внимательно работать, чтобы ничего не пропустить. Российский лидер добавил, что Байден «ничего не пропускает» и в материале по каждому вопросу.

«Тот образ, который рисуют, может даже немного расхолаживать. Но расхолаживаться здесь нечего: Байден профессионал», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин поделился впечатлениями от встречи с Байденом.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости