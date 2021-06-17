Путин: образ Байдена, нарисованный в СМИ, не имеет ничего общего с действительностью

Президент России Владимир Путин рассказал, что образ американского лидера Джо Байдена, который создают западные и российские СМИ, кардинально отличается от действительности.
«Тот образ президента Байдена, который рисуют и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью», - пояснил он.
Путин отметил, что американский президент является профессионалом, и с ним нужно внимательно работать, чтобы ничего не пропустить. Российский лидер добавил, что Байден «ничего не пропускает» и в материале по каждому вопросу.
«Тот образ, который рисуют, может даже немного расхолаживать. Но расхолаживаться здесь нечего: Байден профессионал», - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин поделился впечатлениями от встречи с Байденом.
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