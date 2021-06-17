Путин: обстановка на встрече с Байденом была «доброжелательной»

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17 июня 2021, 15:59 Источник: РИА Новости

Владимир Путин и Джо Байден, фото: Guo Chen/XinHua/ globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от встречи со своим американским коллегой Джо Байденом. Двусторонние переговоры прошли 16 июня в Женеве на вилле Ла-Гранж.

«Он [Байден] собран, понимает, чего он хочет добиться, и делает это очень искусно, это сразу чувствуется. Но при этом обстановка была достаточно доброжелательной», - отметил глава государства.

Путин надеется, что Байдену дадут «спокойно работать», а ситуация прошлых лет в российско-американских отношениях больше не повторится.

Ранее Джо Байден в ходе общения с журналистами оценил прошедшие с Владимиром Путиным переговоры в Женеве. Встреча длилась 4,5 часа с учетом перерыва.

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