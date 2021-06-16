Байден назвал тон разговора с Путиным «хорошим и позитивным»

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16 июня 2021, 21:13 Источник: РИА "Новости"

саммит Россия - США, Anita Kumar - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в ходе пресс-конференции вечером в среду, 16 июня, назвал тон беседы с главой Российской Федерации Владимиром Путиным "хорошим" и "позитивным".

Байден в рамках общения с журналистами уточнил, что никаких "резких действий" в процессе саммита, который состоялся ранее сегодня в Женеве, не было. Американский лидер также заметил, что стороны обозначали вопросы, в которых их мнения не совпадают.

Напомним, Владимир Путин на пресс-конференции тоже заявил, что переговоры с коллегой из США прошли хорошо.

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