Байден назвал тон разговора с Путиным «хорошим и позитивным»

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в ходе пресс-конференции вечером в среду, 16 июня, назвал тон беседы с главой Российской Федерации Владимиром Путиным "хорошим" и "позитивным".
Байден в рамках общения с журналистами уточнил, что никаких "резких действий" в процессе саммита, который состоялся ранее сегодня в Женеве, не было. Американский лидер также заметил, что стороны обозначали вопросы, в которых их мнения не совпадают.
Напомним, Владимир Путин на пресс-конференции тоже заявил, что переговоры с коллегой из США прошли хорошо.
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