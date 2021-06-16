Путин сообщил журналистам, что переговоры с Байденом прошли хорошо

Президент России Владимир Путин в среду заявил, что переговоры с главой США Джо Байденом в Женеве прошли хорошо. По словам политика, Москва и Вашингтон настроены искать решения существующих проблем.
Владимир Путин дал оценку переговорам с американским коллегой, когда выходил из виллы Ла Гранж в Женеве, где проводилось мероприятие. На вопрос журналистов, как прошел саммит, глава РФ ответил: "Хорошо".
Президент России также заметил, что в рамках переговоров не было никакой враждебности, однако встреча проходила в "принципиальном ключе".
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.