Путин сообщил журналистам, что переговоры с Байденом прошли хорошо

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16 июня 2021, 18:59 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в среду заявил, что переговоры с главой США Джо Байденом в Женеве прошли хорошо. По словам политика, Москва и Вашингтон настроены искать решения существующих проблем.

Владимир Путин дал оценку переговорам с американским коллегой, когда выходил из виллы Ла Гранж в Женеве, где проводилось мероприятие. На вопрос журналистов, как прошел саммит, глава РФ ответил: "Хорошо".

Президент России также заметил, что в рамках переговоров не было никакой враждебности, однако встреча проходила в "принципиальном ключе".

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