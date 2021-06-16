Байден покинул место проведения переговоров с Путиным

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16 июня 2021, 18:46

президент США Джо Байден, Michailidis/EUC

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден к настоящему моменту покинул место проведения саммита с российским лидером Владимиром Путиным. Ранее сообщалось о завершении переговоров политиков.

Встреча Путина и Байдена на вилле Ла Гранж в Женеве, согласно некоторым данным, продолжалась около 3,5 часов. По другим данным, переговоры заняли 4,5 часа, включая перерыв.

Отмечалось также, что встреча глав и делегаций России и Соединенных Штатов Америки в расширенном составе состояла только из одной сессии, хотя ранее в СМИ появились данные о том, что мероприятие будет состоять из двух частей и перерыва на чай и кофе.

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