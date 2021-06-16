Встреча Путина и Байдена в Женеве в расширенном составе завершилась

Вечером в среду, 16 июня, стало известно, что расширенная двусторонняя встреча американской и российской делегаций в Женеве завершилась. Согласно некоторым данным, она состояла только из одной сессии.
О завершении двусторонней встречи глав и делегаций России и США сообщил чиновник Белого дома. Ранее стало известно, что планируются две части переговоров сторон в расширенном составе с перерывом на чай и кофе.
Саммит Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в целом длился 4,5 часа, включая перерыв.
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