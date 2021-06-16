Стартовали переговоры Путина и Байдена в расширенном составе

Аргументы Недели → Политика 13+

16 июня 2021, 17:29 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден и глава РФ Владимир Путин, Guo Chen/XinHua

На вилле Ла Гранж в Женеве стартовали переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена в расширенном формате. Ранее на встрече политиков в Швейцарии был объявлен перерыв.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена в узком формате продолжались почти два часа. Ранее в Кремле сообщали, что саммит глав России и США будет состоять из трех частей: беседы в узком составе, а также двух раундов переговоров в расширенном составе с перерывом на чай и кофе.

Предполагается, что саммит президентов РФ и Соединенных Штатов будет длиться 4.45 минут.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости