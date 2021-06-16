Стартовали переговоры Путина и Байдена в расширенном составе

На вилле Ла Гранж в Женеве стартовали переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена в расширенном формате. Ранее на встрече политиков в Швейцарии был объявлен перерыв.
Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена в узком формате продолжались почти два часа. Ранее в Кремле сообщали, что саммит глав России и США будет состоять из трех частей: беседы в узком составе, а также двух раундов переговоров в расширенном составе с перерывом на чай и кофе.
Предполагается, что саммит президентов РФ и Соединенных Штатов будет длиться 4.45 минут.
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