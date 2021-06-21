Эрдоган смягчил антиковидные меры в Турции

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21 июня 2021, 20:47

Турция, фото: pixabay.com

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что в республике полностью отменяется комендантский час, введённый в рамках ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

«Сегодня на заседании кабинета министров мы приняли решение: с 1 июля комендантский час полностью отменяется. Госучреждения возвращаются к обычным часам работы», - цитирует его слова Anadolu.

Эрдоган добавил, что возрастные ограничения на пользование общественным транспортом отменяются. По его словам, теперь местным жителям также доступны междугородние поездки.

Ранее Эрдоган прокомментировал решение руководства Российской Федерации возобновить перелеты между Турцией и РФ.

В АТОР озвучили правила для въезда в открывшиеся страны.

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