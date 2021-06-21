В АТОР озвучили правила для въезда в открывшиеся страны

Аргументы Недели → Общество 13+

21 июня 2021, 17:41 Источник: АТОР

Иордания, фото: pixabay.com

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) перечислили правила для въезжающих в зарубежные страны российских туристов. Теперь можно полететь в Кипр, Турцию, Болгарию, Иорданию, США и Северную Македонию, а с 28 июня расширяется авиасообщение с Арменией, Сербией, Хорватией и Грецией.

В организации уточнили, что для въезда в Турцию россиянам необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до вылета, либо справку экспресс-теста на антитела, либо сертификат о полной вакцинации, произведенной не позднее чем за 14 дней до вылета в страну, либо справку о перенесенной болезни.

При этом для посещения Болгарии туристам достаточно показать ПЦР-тест, тест на антитела или сертификат о полной вакцинации. Такие же правила действуют в Хорватии и Греции.

В Армении у путешественников примут только подтверждение прививки или отрицательный ПЦР-тест.

Отмечается, что непривитым россиянам, которые намерены посетить Кипр, придется сделать два теста на коронавирус - до вылета и по прибытии, а привитым «Спутником V» не потребуется никаких дополнительных документов. Однако в Иордании с вакцинировавших туристов все равно потребуют отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета.

В США – необходим ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до посадки на рейс или справка о перенесенном коронавирусе, оформленная не более 90 дней назад.

В Сербии нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до вылета.

А вот туристам, которые планируют посетить Северную Македонию, никакие документы не нужны.

Также уточняется, что Бельгия, Ирландия, Италия, Австрия, Катар, Швейцария, Финляндия пока не принимают граждан России с туристическими целями поездки.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости