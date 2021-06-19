Эрдоган приветствовал решение России возобновить авиасообщение с Турцией

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19 июня 2021, 15:36

Тайип Эрдоган, фото: Depo Photos/Global Look Press

Турецкий лидер Тайип Эрдоган высказался о решении руководства Российской Федерации возобновить перелеты между Турцией и РФ. Он назвал такой шаг позитивным.

По словам Эрдогана, вакцинация на турецкой территории набирает обороты. Благодаря этому, как он отметил, прочие государства постепенно возвращаются к авиасообщению с Турцией.

“Решение России мы оцениваем позитивно”, - сказал турецкий президент.

Соответствующее заявление он сделал в Анталье. Выступление Эрдогана транслировалось в Twitter. Кроме того, он подчеркнул, что турецкое министерство культуры и туризма проделало успешную работу.

Отметим, что накануне от российского вице-премьера Татьяны Голиковой поступило заявление о том, что к авиасообщению между двумя странами возвращаются с 22 июня.

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