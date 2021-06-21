Сторонники Пашиняна собрались на площади Республики в Ереване

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21 июня 2021, 19:59

Никол Пашинян, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что несколько тысяч человек вышли на улицы в центре Еревана в поддержку и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Сторонники Пашиняна заполнили всю площадь Республики и прилегающие улицы. Многие люди держат флаги Армении и дудят в пластмассовые дудки.

В ближайшее время ожидается выступление Никола Пашиняна. Кроме того, и.о. премьера анонсировал вечером 21 июня проведение «символической передачи стального мандата».

Отмечается, что на площадь стянуты значительные силы полиции.

Напомним, что 20 июня в Армении прошли внеочередные парламентские выборы. По данным ЦИК, партия «Гражданский договор» Пашиняна побеждает с 53,92%.

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