Партия Никола Пашиняна одержала победу на парламентских выборах в Армении

Партия "Гражданский договор" и.о. премьера Армении Никола Пашиняна одержала победу на парламентских выборах в стране. Об этом говорят итоги подсчета голосов на всех избирательных участках республики.
20 июня на территории Армении прошли парламентские выборы, в которых приняли участие 21 партия и четыре блока.
Согласно данным ЦИК, сторонники Никола Пашиняна набрали 53,92% голосов избирателей. На втором месте находится блок "Армения" бывшего президента страны Роберта Кочаряна с результатом 21,04 %. Третье место занял блок "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна с 5,23% голосов.
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