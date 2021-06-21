Партия Никола Пашиняна одержала победу на парламентских выборах в Армении

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21 июня 2021, 07:54 Источник: РИА "Новости"

флаг Армении, pixabay.com

Партия "Гражданский договор" и.о. премьера Армении Никола Пашиняна одержала победу на парламентских выборах в стране. Об этом говорят итоги подсчета голосов на всех избирательных участках республики.

20 июня на территории Армении прошли парламентские выборы, в которых приняли участие 21 партия и четыре блока.

Согласно данным ЦИК, сторонники Никола Пашиняна набрали 53,92% голосов избирателей. На втором месте находится блок "Армения" бывшего президента страны Роберта Кочаряна с результатом 21,04 %. Третье место занял блок "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна с 5,23% голосов.

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