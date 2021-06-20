Представитель Генпрокуратуры Армении Арсенян заявил о получении ведомством 64 сообщений о нарушениях на выборах в стране
20 июня 2021, 16:17
Армянскую Генпрокуратуру уведомили о многочисленных нарушениях при голосовании на внеочередных парламентских выборах в стране. Таких сообщений поступило 64. Этой информацией поделился Эдгар Арсенян, представитель ведомства.
По его словам, о нарушениях проинформировали в период с восьми утра до часу дня по местному времени. Он отметил, что по 26 таким сообщениям данные направили органам следствия и дознания.
Кроме того, как подчеркнул Арсенян, на одном из избирательных участков были совершены насильственные действия, в связи с чем по данному факту возбудили уголовное дело. Также он сообщил, что во время предвыборной кампании в стране возбудили 26 уголовных дел, пишет RT.
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