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Избирательный кодекс Армении позволяет партии Пашиняна самостоятельно сформировать правительство

, 09:51 Источник: РИА "Новости"

Избирательный кодекс Армении позволяет партии Пашиняна самостоятельно сформировать правительство
и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, Li Ming/XinHua

Избирательный кодекс Армении дает возможность партии "Гражданский договор" и.о. премьера страны Никола Пашиняна, набравшей более 50% голосов на выборах, сформировать правительство самостоятельно.

Согласно тексту Конституции Армении, Избирательный кодекс гарантирует формирование в парламенте по итогам избирательного процесса стабильного парламентского большинства - 54% мест в законодательном органе.

В тексте самого кодекса уточняются механизмы обеспечения вышеуказанного большинства. В частности, если одна из партий по итогам голосования избирателей получила большинство от общего числа мандатов, однако меньше 54%, то она получает такое минимальное число дополнительных мандатов. В итоге количество мандатов политической силы в процентном выражении должно достигнуть не менее 54%.

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Партии Пашиняна не хватило 0,08% голосов избирателей для формирования правительства

Партии Пашиняна не хватило 0,08% голосов избирателей для формирования правительства

Партии исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" не хватило на внеочередных парламентских выборах 0,08%, чтобы формировать правительство единолично.

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