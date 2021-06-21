Партии Пашиняна не хватило 0,08% голосов избирателей для формирования правительства

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21 июня 2021, 09:06 Источник: ТАСС

и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, Diego Herrera/Keystone Press Agency

Партии исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" не хватило на внеочередных парламентских выборах 0,08%, чтобы формировать правительство единолично.

Согласно последним данным ЦИК, партия Никола Пашиняна набрала в рамках выборов 53,92% голосов избирателей.

Напомним, в минувшее воскресенье в Армении состоялись внеочередные выборы в парламент. В них принимали участие 25 партий и блоков. В Центральной избирательной комиссии страны сообщили, что на 19:00 по московскому времени 20 июня явка составила 49,4%.

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