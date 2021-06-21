Пашинян заявил, что народ Армении провел «стальную» революцию

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21 июня 2021, 08:00 Источник: Facebook

и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, Li Ming/XinHua

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян заявил, что народ страны провел "стальную" революцию. Партия политика "Гражданский договор" лидирует на парламентских выборах в республике.

По словам Пашиняна, победа на парламентских выборах "восстановит общественную и национальную консолидацию". И.о. премьер-министра выразил мнение, что народ Армении осуществил вторую революцию за три года – на сей раз "стальную", а не "бархатную".

Никол Пашинян дал обещание в ближайшие дни приступить к консультациям со всеми "здоровыми политическими силами" и выяснить, каковы их представления о дальнейшем развитии политической жизни и общественного потенциала в стране.

Премьер-министр также выразил благодарность главе РФ Владимиру Путину и своему российскому коллеге Михаилу Мишустину за поддержку, оказанную Армении.

Напомним, партия "Гражданский договор" по итогам выборов набрала 53,92% голосов избирателей, на втором месте находится блок "Армения" экс-президента Армении Роберта Кочаряна с показателем 21,04%.

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