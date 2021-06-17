Генсек ООН приветствует совместное заявление по стратегической стабильности, принятое Путиным и Байденом

Аргументы Недели → В мире 13+

17 июня 2021, 23:04 Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин и Джо Байден, kremlin.ru

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Антониу Гутерреш приветствует совместное заявление по стратегической стабильности, принятое президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом в рамках саммита в Женеве.

«Гутерреш также приветствует намерение Москвы и Вашингтона вступить в интегрированный двусторонний диалог по стратегической стабильности. Он надеется, что это приведет к конкретным мерам по контролю над вооружениями, в том числе к дальнейшему сокращению объемов крупнейших в мире ядерных арсеналов», - пояснил он.

Дюжаррик отметил, что своим решением лидеры двух стран подтвердили принципы, заключающиеся в том, «что ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна быть развязана».

Ранее Путин рассказал об итогах встречи со своим американским коллегой Джо Байденом в Женеве.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости