Москва и Вашингтон договорились запустить диалог по стратегической стабильности

Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден в рамках саммита в Женеве 16 июня договорились, что Москва и Вашингтон запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности.
В совместном заявлении президентов РФ и Соединенных Штатов отмечается, что Владимир Путин и Джо Байден подтвердили приверженность принципу, согласно которому не может быть победителей в ядерной войне. Политики согласились с тем, что она никогда не должна быть начата.
Для достижения вышеуказанной цели Москва и Вашингтон в ближайшее время намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности. Предполагается, что он будет "предметным и энергичным".
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