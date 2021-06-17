Путин озвучил итоги встречи с Байденом в Женеве

Президент России Владимир Путин рассказал об итогах встречи со своим американским коллегой Джо Байденом в Женеве, которая прошла 16 июня на вилле Ла-Гранж. Двусторонние переговоры длились 3,5 часа.
«Определили и те направления или те точки, в которых мы можем говорить о возможном будущем сближении позиций. Есть вещи, которые представляют и для нас, и для Соединённых Штатов абсолютный приоритет и интерес», - цитирует слова российского лидера RT.
Ранее Путин поделился впечатлениями от встречи со своим американским коллегой.
Также Джо Байден в ходе общения с журналистами оценил прошедшие с Владимиром Путиным переговоры в Женеве.
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