Путин озвучил итоги встречи с Байденом в Женеве

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17 июня 2021, 19:28 Источник: RT

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал об итогах встречи со своим американским коллегой Джо Байденом в Женеве, которая прошла 16 июня на вилле Ла-Гранж. Двусторонние переговоры длились 3,5 часа.

«Определили и те направления или те точки, в которых мы можем говорить о возможном будущем сближении позиций. Есть вещи, которые представляют и для нас, и для Соединённых Штатов абсолютный приоритет и интерес», - цитирует слова российского лидера RT.

Ранее Путин поделился впечатлениями от встречи со своим американским коллегой.

Также Джо Байден в ходе общения с журналистами оценил прошедшие с Владимиром Путиным переговоры в Женеве.

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