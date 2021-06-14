Украинский политолог Бортник предложил способ заработка на запуске «Северного потока-2»

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14 июня 2021, 08:14 Источник: РИА Новости

трубы для строительства "СП-2", фото: Stefan Sauer/dpa/ globallookpress.com

Политолог Руслан Бортник заявил, что Украина сможет заработать на запуске трубопровода «Северный поток-2». Однако, по его словам, в таком случае Киеву должны передать часть акций компании-оператора.

«Мы понимаем, что "Северный поток - 2" может быть выгодней. Давайте, из-за того, что мы теряем, это вопрос политический, сделаем Украину сособственником "Северного потока — 2", дайте нам пять-семь-десять процентов, чтобы мы могли компенсировать свои убытки», - пояснил он.

Бортник отметил, что часть газа, который пойдет через трубопровод, может попадать в украинские газовые хранилища. Он предложил продать или передать «Нафтогазу» пять процентов стоимости проекта, чтобы Украина могла зарабатывать на нем. Эксперт добавил, что пока «Северный поток-2» не запущен, данный вариант «возможен».

При этом он считает «более реальным вариантом» создание российско-европейского консорциума, который станет владельцем украинской ГТС и обеспечит через нее транзит газа, или заключение долгосрочного контракта с «Газпромом» на прокачку «голубого топлива» через Украину. Бортник подчеркнул, что тогда Киеву необходимо «взять свою позицию», «продвигать свой нарратив, свои национальные интересы» и отказаться от позиции американских партнёров.

Кроме того, политолог не исключает, что после истечения контракта, который действует до 2024 года, Украину могут заставить снизить цену на транзит, поскольку прокачка через «Северный поток – 2» будет дешевле, или «просто вырубить» местную ГТС.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что завершение «СП-2» повышает риск «полномасштабной войны».

На его слова отреагировал российский сенатор Алексей Пушков. Политолог Иван Мезюхо назвал заявление Витренко «неадекватным».

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