Пресс-секретарь Белого дома заявила о 50-летней подготовке Байдена к встрече с Путиным

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14 июня 2021, 07:50 Источник: РИА Новости

Джо Байден, Фото: Doug Mills/globallookpress.com

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден готовился к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным пятьдесят лет. По ее словам, американский лидер знает, чего ожидать от саммита в Женеве, который пройдет 16 июня.

«Байден знает точно, чего ожидать. По его мнению, эта встреча не про доверие и дружбу, а о том, чтобы разобраться, где мы можем найти точки соприкосновения», - пояснила она.

Псаки отметила, что представители американской стороны будут «прямолинейными» и «точными» в тех сферах, «где есть беспокойства». Она добавила, что Байден готовился «к этому моменту 50 лет».

Ранее Байден оценил заявление Путина о том, что отношения между Вашингтоном и Москвой находятся в «низшей точке».

Байден, комментируя перспективы улучшения отношений между странами, заявил, что у автократов есть огромная власть.

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