Байден, говоря об отношениях между РФ и США, заявил, что у автократов есть огромная власть

Президент США Джо Байден, комментируя перспективы улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой, заявил, что не может дать гарантии изменения поведения конкретного человека или страны.
«У автократов есть огромная власть, им не надо отвечать перед обществом, и очень может случиться, что, если я буду отвечать президенту Владимиру Путину должным образом, что я и буду делать, это его не переубедит, и он продолжит в том же духе», - пояснил он.
Ранее президент России Владимир Путин назвал Байдена «карьеристом», который «фактически всю свою взрослую жизнь занимался политикой», а также уточнил, что не переживает из-за «различных ярлыков» в свой адрес.
В марте америкнаский лидер, отвечая на вопрос журналистов, считает ли он Путина «убийцей», ответил утвердительно. Тогда российский президент пожелал Байдену здоровья, а также озвучил фразу из детства:«Кто как обзывается, тот так и называется».
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