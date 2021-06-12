Путин сравнил личностные качества Байдена и Трампа

Аргументы Недели → В мире 13+

12 июня 2021, 08:24

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью телеканалу NBC, фрагмент которого опубликован в Twitter, заявил, что экс-президент США Дональд Трамп и действующий глава государства Джо Байден «радикально отличаются».

Путин отметил, что Трамп – «ярким», «талантливый» и «экстраординарный» человек. По его словам, иначе он не стал бы президентом США. Кроме того, российский лидер напомнил, что Трамп «раньше не был частью большой политики, и некоторым это нравится, некоторым – нет».

При этом Байдена российский президент назвал «карьеристом», который «фактически всю свою взрослую жизнь занимался политикой». Путин добавил, что нынешний американский лидер «другой тип человека». Он надеется, что шаги Байдена не будут импульсивными.

Ранее Путин рассказал о судьбе преступников, причастных к смерти Политковской, Немцова и других известных россиян.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости