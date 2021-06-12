Путин рассказал о судьбе преступников, причастных к смерти Политковской, Немцова и других известных россиян

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12 июня 2021, 07:47

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что преступники, причастные к смерти известных российских журналистов и политиков, пойманы, некоторые из них сидят в тюрьме. Так глава государства ответил на вопрос интервьюера о «случаях громких убийств» в стране и за ее пределами.

Речь идет о журналистке «Новой газеты» Анне Политковской, экс-офицере ФСБ Александре Литвиненко, юристе Сергее Магнитском, бывшем министре печати Михаиле Лесине и политике Борисе Немцове. В ходе беседы Путин отметил, что были названы люди, которые действительно страдали и погибали в разные моменты времени из-за различных причин, по вине разных людей. Соответствующий фрагмент опубликован в Twitter-аккаунте телеканала NBC.

«Мы нашли преступников, которые совершили эти деяния, некоторые в тюрьме, и мы готовы продолжить работу в этом направлении», - добавил президент.

Также Путин назвал Лесина «достойным» и «хорошим» человеком, напомнив, что он погиб в 2015 году в США.

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